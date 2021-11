Mannen reden 16-jarige prostituee naar haar klanten: celstraffen geëist

Drie mannen die een 16-jarig meisje uit Valkenswaard hebben geholpen bij haar illegale prostitutiewerk, hebben dinsdag celstraffen tot 20 maanden horen eisen. Het is strafbaar om een minderjarige prostituee naar haar klanten te rijden, ook als je niet weet dat ze minderjarig is, zo redeneert het Openbaar Ministerie. "Je kan je niet verschuilen achter een genoemde leeftijd in een advertentie"

Dat het meisje zelf het initiatief nam om illegaal in de prostitutie te gaan werken, maakt daarbij volgens de officier van justitie niet uit.

De drie verdachten regelden klanten voor het meisje en brachten haar daar ook naar toe. Ze gebruikte het identiteitsbewijs van haar oudere zus om te beweren dat ze 21 jaar was. De mannen deden niets om dat te controleren, al twijfelden ze wel over haar leeftijd.

Gefriemel in de auto Levent D. (29) uit Oss kwam als eerste met haar in contact. Via een advertentie op Tinder waarin ze zei dat ze 21 jaar was en zocht naar een 'sugardaddy'. D. zag seks in ruil voor geld of cadeaus wel zitten. Hij haalde haar op in Valkenswaard voor dates in zijn auto.

Hij vond haar leuk, zei D. in de rechtszaal. Natuurlijk was seks het oorspronkelijke doel, maar hij kreeg gevoelens voor haar. Zij vond hem wel oké, maar niet echt relatiemateriaal. Er werd gefriemeld in de auto, seksuele handelingen zo je wilt. Er was maar één keer gemeenschap.

Het meisje wilde geld verdienen. Levent wilde haar voor zichzelf. Omdat hij haar niet voor zichzelf kon krijgen, besloot hij dan maar 'met haar te werken'. Dat ze nog geen 21 was, zoals ze zei in die advertentie op Tinder, dat had hij al wel snel door. Ze was jonger. Ze gaf het toe. 18, zei ze. Hij liet het er maar bij zitten. De officier van justitie eiste 20 maanden celstraf.

'Alleen uit op financieel gewin'

Samir A. (25) uit Helmond heeft haar zélf benaderd. Hij zat een paar weken zonder werk en besloot tien prostituees te benaderen. Vrouwen bij wie hij in hun seksadvertenties kon zien dat ze wellicht een chauffeur konden gebruiken. Het 16-jarige meisje was de enige die reageerde. Hij bracht haar naar vijf afspraken: "Gewoon om geld te verdienen."

Hiij hoorde de zwaarste straf eisen: achttien maanden cel. Hij had volgens de rechtbank alle alarmbellen die erop wezen dat ze minderjarig was, moeten horen, maar was slechts uit op financieel gewin.

'Je bent toch wel 18?'

Gurbert B. (35)uit Tilburg vervoert haar in twee weken tijd vijf keer naar een klant. Ook hij had moeten weten dat het meisje helemaal niet meerderjarig was. Al helemaal toen er een discussie ontstond met klanten over haar echte leeftijd. Ze appt B. dat er om haar indentiteitsbewijs wordt gevraagd. Die heeft ze niet, zegt ze. "Je bent toch wel 18?", vraagt B. aan het meisje De klanten haken af, B. begint niet meer over haar leeftijd.

Wel regelt hij afspraken voor haar met vrienden. "Zij waren hoerenlopers, dus dat was makkelijk", verklaart hij bij de politie. De officier van justitie eist tien maanden celstraf.

‘Voorgelogen'

Het meisje heeft zelf nooit aangifte willen doen. Niet tegen haar chauffeurs en niet tegen de 17 klanten die nog terecht moeten staan. Ze vindt het moeilijk dat de mannen worden gestraft omdat zij ze heeft 'voorgelogen' over haar leeftijd. "Ik verdiende in een paar dagen evenveel als anderen in een hele maand." De uitspraak is op 23 december.

