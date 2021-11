Pedojager bedreigde mannen voor draaiende camera: 'Ik werd als held gezien'

Eren G. is een bekende in de wereld van het pedojagen, het opsporen en benaderen van vermeende pedofielen. In september vorig jaar bedreigde hij een man uit Oss voor een draaiende camera, maar justitie vond nog veel meer opnames van zulke ontmoetingen op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor de 31-jarige Utrechter.

Voor de rechtbank in Den Bosch vertelt hij dat hij als held werd gezien, maar nu spijt heeft van zijn acties. “Ik ga vertellen hoe het zit, daarvoor ben ik gekomen”, zo begon G., op social media beter bekend als ‘Hpcomebackkk’ zijn verhaal.

Dat verhaal komt hier op neer: hij wilde met zijn filmpjes, waarin hij op vermeende pedofielen jaagt, vooral waarschuwen. Hij zei, door ervaringen in het verleden, pedofielen te willen wijzen op hun gedrag en deed altijd eigen onderzoek alvorens er met draaiende camera op uit te trekken. “Ik wilde ouders uitleggen dat ze op hun kinderen moeten passen.”

Woning beklad

In september vorig jaar reed de Utrechter daarvoor helemaal naar Oss, om een vermeende pedofiel op te zoeken. Naar eigen zeggen om een ‘gesprek te voeren’, al is op de beelden die live gestreamd werden via Facebook, te zien hoe hij de man bedreigt, verbiedt de politie te bellen en vraagt of zijn leven hem lief is.

Dat G. alleen een gesprek wilde gaat er bij de officier van justitie niet in. Daarvoor drong hij met te veel agressie de woning binnen. “Het slachtoffer is ontzettend bang geweest. Hij werd gedwongen te bekennen dat hij seks met kinderen wilde. Dit was geen normaal gesprek.” Nadat het filmpje online gedeeld was, werd de woning van de Ossenaar beklad.

Fake-accounts

Het voorval in Oss was niet het enige waarvoor G. terechtstond. In Veendam speelde zich een vergelijkbaar scenario af, en op zijn telefoon werden nog meer filmpjes van agressieve confrontaties gevonden. Het OM neemt G. kwalijk dat hij zelf ‘onderzoek’ deed door onder valse namen met mannen te chatten maar niet de politie waarschuwde.

“Pedojagen is gevaarlijk. Eerder is het al eens fataal afgelopen”, aldus de officier, doelend op een man in Arnhem die om het leven kwam na een confrontatie met pedojagers. Door de online status van G., het gemak waarmee hij op pad ging en de vele filmpjes op zijn telefoon is de vrees dat hij het mogelijk nog eens gaat doen.

‘Slachtoffer had wat te verbergen’

Dat zal echt niet gebeuren, verzekerde G. de rechter. Hij heeft enorm veel spijt van zijn daden en richt zich tegenwoordig op positieve zaken, zegt hij. Zo deelt hij voedselpakketten uit aan daklozen en helpt hij zijn moeder met de bed & breakfast die ze runt. In de toekomst wil hij workshops voor jongeren gaan geven om ze te waarschuwen niet het verkeerde pad op te gaan.

Zijn advocaat voegt daar nog iets aan toe: “Laten we wel wezen, het slachtoffer had ook wel wat te verbergen.” Hij wees verder op het tekort aan zedenrechercheurs en de vele zedenzaken die de politie op de plank laat liggen. Dat roept volgens hem de vraag op of misstanden melden bij de politie eigenlijk wel zin heeft. Ook zou zijn cliënt, als vlogger, in een andere wereld geleefd hebben. Door de complimenten die hij online kreeg, dacht hij dat hij goed bezig was.

De uitspraak is over twee weken.

