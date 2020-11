Pedojager opgepakt na bedreigen van man in Oss

'Hpcomebackkk' in het programma Danny op Straat. vergroot

Een 30-jarige man uit Utrecht is maandag door de politie aangehouden nadat hij een inwoner van Oss had bedreigd, die volgens hem seks wilde hebben met een minderjarig meisje. Het zou gaan om een bekende 'pedojager' die eerder figureerde in het tv-programma Danny op Straat en al vaker vermeende pedofielen heeft aangepakt.

Pedojagers lokken hun slachtoffers op social media in de val, zoeken hen op en plaatsen beelden daarvan online. Vaak gaat dat gepaard met bedreigingen en geweld. Eerder ging zo'n confrontatie in Tilburg mis, een omstander schopte toen een man tegen zijn hoofd.

Fakkels en rookpotten

Mogelijk gaat het in deze zaak om 'Hpcomebackkk', een pedojager die op social media meerdere filmpjes van confrontaties deelde en eerder op tv zijn verhaal deed. Eerder deze week verschenen er berichten online over zijn arrestatie, met de oproep om hem met 'fakkels en rookpotten' te komen steunen in Den Bosch:

Weer vrij

Eerder ging het adres van een Brabander al rond onder pedojagers. De politie gaf toen aan een onderzoek te beginnen. Het is onduidelijk of dit de Brabander is die nu bedreigd is.

De pedojager uit Utrecht is inmiddels weer vrij. Het onderzoek loopt nog. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het slachtoffer inderdaad op zoek was naar seks met een minderjarige.

