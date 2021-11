Undercoveragent die zelfmoord pleegde werd aan zijn lot overgelaten

De undercoveragent die zelfmoord pleegde in Zevenbergschen Hoek werd tijdens zijn gevaarlijke werk onvoldoende begeleid. "Er waren al vroeg allerlei signalen dat er dingen misgingen." De politieleiding faalde en had de operatie stop moeten zetten.

Dat blijkt uit het rapport dat de onderzoekscommissie onder leiding van de Friese burgemeester Oebele Brouwer woensdag publiceerde. Uit het onderzoek blijkt dat de agent tijdens de operatie het onderscheid tussen zichzelf en zijn undercoverrol steeds minder wist te maken.

Toen de verdachte werd opgepakt, werd de relatie van de agent met de vrouw van de verdachte steeds intiemer. Hij verhulde dat bewust, volgens de commissie. "Tijdens de operatie zijn door de politieman zelf, maar ook door zijn begeleiders meerdere ethische grenzen overschreden."

'Peter Paul'

Politieman 'A4265' alias Peter Paul infiltreerde in het leven van verdachte Joop M. (41) in Zevenbergschen Hoek. De politie denkt dat de verdachte bezig was met de import en doorvoer van vele honderden kilo's cocaïne en witwassen van drugsgeld. Hij zou vooral een organiserende rol hebben.

Om zicht te krijgen op zijn handel en wandel kocht de politie speciaal voor de undercoveroperatie een huis naast de verdachte en de agent ging daar wonen. De buurmannen werden vrienden en zo kon de agent stiekem infiltreren.

Kort na de zomer van 2020 werd Joop M. opgepakt. De undercover bleef actief en hij bleef de vrouw van de verdachte volgen. Na een tijdje kreeg de agent wroeging. In april 2021 maakte hij een einde aan zijn leven.

Buurman

Tijdens de undercoveroperatie was al duidelijk voor de buitenwereld dat het met de gezondheid van de undercoveragent achteruit ging. Zelfs de verdachte merkte dat zijn buurman er slecht uit zag. De commissie maakt daar ook melding van. "Vanuit de politieleiding hadden ze er meer bovenop moeten zitten. Het contact tussen de organisatie en de infiltrant had veel intensiever moeten zijn. Na signalen over de geestelijke gezondheid van de infiltrant hadden maatregelen genomen moeten worden en uiteindelijk zijn inzet moeten worden beëindigd."

Burgemeester Brouwer: “Er waren al vroeg allerlei signalen dat er dingen misgingen. Die signalen zijn onvoldoende opgepakt. In de laatste maand werd steeds duidelijker dat het niet goed ging met de infiltrant. Er had veel eerder en veel steviger ingegrepen moeten worden." Dat gebeurde niet. In april 2021 stapte de agent uit het leven.

De undercoveragent viel onder de Landelijke Eenheid (LE) van de politie. Die heeft een Dienst Specialistische Operaties (DSO) die onder meer probeert binnen te dringen in misdaadnetwerken. De voorbije jaren kwamen problemen op die afdeling naar buiten. Agenten zouden onvoldoende worden begeleid. Zeker drie van hen hebben zelfmoord gepleegd. De onrust leidde al tot het vertrek van twee leidinggevenden. De baas van de DSO stapte op en ook de baas van de Landelijke Eenheid kondigde haar vertrek aan.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.