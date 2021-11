Reeks gewelddadige straatroven: verdachte opgepakt

De politie heeft waarschijnlijk vier straatroven en pogingen om iemand te beroven opgelost in Den Bosch, Oss, Dorst en Rijen. Ze heeft een 24-jarige man uit Soest aangehouden. De overvallen werden vorig jaar december in zes dagen tijd gepleegd.

Het ging steeds om straatroven waarbij iemand werd beroofd die een mobiele telefoon wilde kopen of verkopen.

Op 10 december vorig jaar dacht een man op de Icarusstraat in Den Bosch zijn telefoon te verkopen. De mensen met wie hij had afgesproken, gingen er met zijn telefoon en een aantal pinpassen vandoor.

Hetzelfde gebeurde twee dagen later op de Gerrit van Veenstraat in Oss, maar hier was het slachtoffer zijn belagers te snel af en kon hij vluchten zonder dat er iets werd buitgemaakt.

Besprongen door berovers

Op 13 december bood iemand zijn mobiel te koop aan op de Elznet in Dorst. Eenmaal daar werd hij besprongen door de berovers. Doordat het slachtoffer begon te schreeuwen, maakten ze zich zonder buit uit de voeten.

Ook op 16 december was het raak op de Spoorlijn Zuid in Rijen. Daar werd een man met geweld beroofd van zijn geld dat bedoeld was voor de aankoop van een mobiele telefoon.

De andere straatrovers worden nog gezocht.