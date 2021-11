Voetbalwedstrijd worden niet uitgesteld om met publiek te kunnen spelen

PSV en RKC spelen komend weekend een thuiswedstrijd in een leeg stadion. De KNVB heeft besloten dat er geen wedstrijden uitgesteld worden. Veel clubs, inclusief PSV, wilden dat omdat de regering geen fans in de stadions wil om de coronapandemie in bedwang te houden.

De afgelopen dagen hebben profclubs, het Supporterscollectief, de centrale spelersraad, Coaches Betaald Voetbal, ESPN, politie, gemeentes, ministeries, politici en politieke partijen met elkaar gesproken. Het bleek volgens de KNVB vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Ook is het onzeker of er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld.

De clubs hebben gezamenlijk wel een vraag aan Den Haag: "Wij willen graag horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te mogen spelen? Want daar draait het in het betaalde voetbal om."

Reacties

PSV, dat tegen spelen zonder publiek is, noemt het besluit van woensdag om toch verder te gaan in een nieuwsbrief aan de fans 'een bittere pil'. "Want voetbal is niet hetzelfde zonder fans op de tribune."

Mattijs Manders, directeur van NAC met 12.000 seizoenkaarthouders, betreurt het dat er nu in lege stadions gespeeld moet gaan worden. In zijn ogen hebben de clubs hun zaakjes goed op orde. "Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de NAC-supporters zo snel mogelijk weer veilig naar het stadion kunnen, tot die tijd proberen we te organiseren dat de wedstrijden van NAC live te zien zijn. Uiteraard zijn we hier afhankelijk van meerdere partijen.”

Op het programma staan komend weekend, zonder publiek, voor de Brabantse clubs in het betaald voetbal: