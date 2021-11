112-nieuws: auto uitgebrand in Roosendaal • rook in zorgcentrum

07.30

Rond middernacht werd aan de Cypressenlaan in Sint-Michielsgestel een man betrapt die volgens de wijkagent daar in een schuurtje aan het snuffelen was. De man was waarschijnlijk onder invloed. Hij ging er uiteindelijk te voet vandoor en liet een kinderfiets achter. Uitgezocht wordt nog waar dit fietsje thuishoort. De wijkagent waarschuwt iedereen de poort naar de tuin af te sluiten.

Een kwartier later kwam er volgens de wijkagent een melding van geluidsoverlast. Een bekende van de politie kwam er toen hij bijna thuis was achter dat hij geen huissleutel op zak had. Hij zette het op een schreeuwen en zorgde zo voor de nodige overlast. De man was vermoedelijk onder invloed van GHB en alcohol. Gelukkig voor hem kregen agenten zijn deur snel open. De man kreeg het advies snel zijn bed op te zoeken.