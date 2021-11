Inbrekers hebben het gemunt op Chinese horecaondernemers vanwege cash geld

De politie waarschuwt Chinese horecaondernemers in de regio Tilburg om geen grote hoeveelheden contant geld mee naar huis te nemen. Dit nadat verschillende Chinese restaurants maar ook ondernemers zelf doelwit werden van inbraken. Vermoedelijk omdat er vaak veel contant geld binnen ligt.

Chinese restaurants doen goede zaken nu de horeca weer open is, ook al moeten ze om acht uur 's avonds dicht. Daarnaast staat de Aziatische keuken bekend om de afhaalmenu's. Contant betalen gebeurt er nog veel waardoor ondernemers veel cash geld in hun zaak of thuis hebben. Dat maakt ze volgens de politie 'een makkelijk doelwit'.

In twee weken tijd is er in de regio Tilburg bij drie horecaondernemers van Aziatische afkomst ingebroken. Honderden euro's werden daar bij gestolen. Het is niet de eerste keer dat Chinese horecabazen doelwit zijn van inbrekers.

Ook in de regio Breda en Middelburg was het eerder al raak, maar daar lijkt het in tegenstelling tot de regio Tilburg weer rustiger. De politie vermoedt dat het mogelijk om dezelfde dader(s) gaat.

'Zorgwekkende situatie'

Ook via de Stichting Chinees-Nederlandse Culturele en Economische Betrekkingen worden Chinezen gewaarschuwd voor de inbraken. Zij spreken van 'een zorgwekkende situatie' en roepen restauranthouders op alert te zijn en geen grote sommen contant geld mee te nemen.