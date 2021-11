Protestkampje moet opdoeken van de gemeente: 'Maar wij gaan echt niet weg'

Een protestkampje met meerdere caravans bij Sportpark Vierhoeven in Roosendaal, moet van de gemeente na anderhalf jaar verdwijnen. Joke Mentzij en haar familie woonden er een hele tijd en wilden dat blijven doen, tot er extra plaatsen voor woonwagens in de gemeente zouden komen. Die plekken zijn er nog niet, maar het protestkampje moet toch verdwijnen. De reden: er woont volgens de gemeente niemand meer.

Dat is onzin, volgens Joke. "Mijn oom woont hier echt wel. Waar anders? Hij heeft geen andere verblijfplaats. Zelf woon ik met de kinderen sinds een tijdje bij familie, dat klopt. Maar dat is, omdat ik door alle stress opnieuw een hartspasme heb gehad.”

Maar het protestkampje moet wel weg, nu er niemand meer zou wonen. "Er is nu geen sprake meer van een betoging. Het gaat inmiddels om het permanent stallen van caravans en objecten op een plek die daar niet voor bestemd is."

Het nieuws kwam niet helemaal als een verrassing. “Dit heeft de gemeente al eerder geprobeerd.” Niet dat de teleurstelling er minder groot door is. "Ze laten ons al anderhalf jaar letterlijk in de kou staan en er is nog geen zicht op extra plaatsen. Het is, even plat gezegd, trekken aan een dood paard."

Zondag moet het kampje vertrokken zijn. Maar of dat ook gaat gebeuren? “Echt niet. Wij blijven hier tot er extra standplaatsen in de gemeente zijn. En als we toch worden gedwongen, dan gaan we voor het stadskantoor staan. Daar hangt nu tijdens de verbouwing een mooi spandoek, met de tekst dat iedereen hier welkom is. Nou, dat gaan we dan zien.”

LEES OOK:

Woonwagenfamilie van Joke staat binnenkort op straat: 'Er is geen noodplan'

Protestkampje van Joke mag tóch nog even blijven: 'Het was zo spannend'