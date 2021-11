112-nieuws: gestolen auto's in container • auto op zijn kop in weiland

08.45

In een huis van een 16-jarige jongen uit Rijen is donderdag een partij illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om tweehonderd stuks illegaal vuurwerk. Een agent zag de jongen samen met een vriendje in de Schorsstraat in Rijen. het duo gedroeg zich vreemd. Bij controle bleek dat de jongens hun illegaal vuurwerk hadden weggegooid. In het huis van de 16-jarige jongen werd de partij vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en de jongen kreeg een proces-verbaal.