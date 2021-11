112-nieuws: bestuurder van busje gewond • brand in cafetaria Werkendam

06.35

In een huis in Breda heeft de politie vrijdagmiddag 5,5 kilo hennep en tienduizend euro contant geld gevonden. Agenten gingen het huis binnen na een anonieme tip over het feit dat er veel beweging was rond dit huis en dat mensen met grote tassen in en uit liepen. Dit gebeurde op vreemde momenten. Toen de agenten het huis binnengingen, was daar een verdachte aanwezig. Die is aangehouden. De hennep wordt vernietigd en het geld ontnomen.