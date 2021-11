Pastoor John die met corona op de ic belandde, is aan de beterende hand

Het gaat weer iets beter met pastoor John, die met corona op de intensive care belandde. Hij is van de beademing af, dat meldt het parochiebestuur. Er gaat een zucht van verlichting door de gemeenschap.

Pastoor John van de Laar is 'slechts' twee jaar pastoor in de Sint Petruskerk in Uden. In die tijd heeft hij een recordaantal uitvaarten moeten begeleiden, omdat Uden en omgeving zo zwaar getroffen werd door het coronavirus. En toen kreeg dat virus de pastoor zelf te pakken. Ook nog eens behoorlijk ernstig: hij moest op de ic aan de beademing.

Maar inmiddels gaat het dus iets beter. "Het parochiebestuur is heel dankbaar om te melden dat pastoor John van de Laar van de beademing af is en nu aan zijn herstel gaat beginnen. Bezoek is niet mogelijk, maar de vele kaarsjes en gebeden zullen hem goed doen", zo meldt het bestuur in een bericht op Facebook.

En dat is een hele opluchting voor een boel parochianen, zo blijkt uit de reacties. "Wat een fijn bericht", zegt Sjaak. "Goed nieuws! Daar worden we blij van", zegt Hans. "De kaarsjes blijven hier branden", meldt Très en ook dat geldt ook voor Marianne: "Wat gebed kan doen. We gaan ermee door, ook voor al die andere mensen die direct aan en door corona lijden."

LEES OOK:

Pastoor John ligt met corona op de intensive care: 'Uitgerekend hij'