Basisscholen reageren geschokt op vernielingen: 'Overal stoeptegels'

Meerdere scholen in de Roosendaalse wijk Langdonk zijn zondagavond het slachtoffer geworden van vernielingen. Een brand in een klaslokaal, kapotte ramen door stoeptegels en stenen en een verkeersbord die tegen een school werden gegooid. Het verdriet bij de scholen is groot. "Kinderen kunnen er al helemaal niks aan doen."

Jan Veenker, de directeur van Stichting OBO waar verschillende basisscholen in Roosendaal onder vallen, reageert geschrokken op de vernielingen en brand bij de scholen in zijn stad. "Basisschool De Gezellehoek waar brand is gesticht was net pas verbouwd. We zijn echt heel erg geschrokken. Gelukkig is de brand beperkt gebleven tot één lokaal."

De Gezellehoek is vandaag dicht maar de leraren komen deze ochtend al vroeg bij elkaar. Er vloeien tranen en er wordt geknuffeld. "We moeten nu het gebouw gaan schoonmaken zodat alle roetdeeltjes weg zijn en de school weer veilig is", vertelt Veenker. Tot die tijd blijft de school gesloten. De hoop is dat in de loop van de week de leerlingen weer les kunnen krijgen.