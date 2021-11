Coronanieuws: vanaf woensdag 1,5 meter afstand verplicht

14.51

Het onderwijs gaat gewoon door, maar leerkrachten gaan diverse aangescherpte coronamaatregelen zeker merken in hun dagelijkse werk. Zo is het vanaf nu de bedoeling dat leerkrachten hun lesvoorbereidingen thuis gaan doen, legt een woordvoerster van de PO-Raad uit. Ook samen koffiedrinken in de lerarenkamer is niet meer de bedoeling. De sectororganisatie voor het basisonderwijs is druk bezig de protocollen aan te passen.

De aanpassingen volgen op een "extra uitwerking" van de basismaatregelen in het onderwijs, zoals minister Hugo de Jonge het noemt. Leerlingen blijven gewoon les krijgen op school, want dat is "het allerbeste voor hun ontwikkeling", schrijf hij. Alle andere werkzaamheden, waarvoor het personeel niet per se op school hoeft te zijn, moeten vanaf nu thuis worden gedaan.