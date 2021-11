Scholen zijn met kunst- en vliegwerk nog open: 'We snakken naar wat rust'

Archieffoto: Alice van der Plas vergroot

Het piept en het kraakt op de basisscholen in Brabant. Klassen zitten in quarantaine, leraren zijn besmet en het is improviseren om de boel draaiende te houden. Dat zien de Brabantse scholenkoepels. "We roeien met de riemen die we hebben."

Marcel van den Hoven is voorzitter van onderwijscoöperatie T-primaiR, waar ruim zestig basisscholen in Tilburg onder vallen. Als hij het heeft over 'de riemen die we hebben', doelt hij op alle meesters en juffen die beschikbaar zijn. "Gelukkig zijn dat flexibele en loyale riemen, maar ze snakken naar een paar dagen ontspanning met kerst." Op 'zijn' scholen zitten een aantal klassen in quarantaine. "Het probleem is nog niet heel groot, maar dat komt door de flexibele medewerkers. Het is fijn dat mensen bereid zijn een stapje extra te zetten. Met kunst- en vliegwerk houden we de zaak draaiende, in grote lijnen lukt dat nog steeds." Bij de tien basisscholen van scholenkoepel PCPO, gelegen in en rond Breda, is de situatie minder positief. Voorzitter Arnoud Wever: "Het aantal besmettingen loopt behoorlijk op, zowel onder leerlingen als docenten. De druk neemt toe en elke dag krijg ik berichten dat op school een groep thuiszit, omdat meerdere kinderen in één klas besmet zijn."

Het aantal thuiszittende klassen verandert iedere dag bij PCPO. "Sommige scholen hebben veel last, andere helemaal niet. Als één kind is besmet, sturen we natuurlijk niet de hele groep naar huis. Maar op één school hadden we vorige week veertien besmettingen, toen gingen er drie of vier klassen in quarantaine." Wever wil geen overbelaste leerkrachten en ziet wel dat het personeel onrustiger wordt. Daar komt dan ook nog het personeelstekort bij kijken. "Invallers heb ik niet meer. En als leerkrachten goed ziek zijn, kunnen we niet verwachten dat ze online les gaan geven. Dat doet dan wel echt wat met de kwaliteit van het onderwijs", zegt Wever. Hij wil daarom dat docenten voorrang krijgen op een boosterprik.

Peter Tijs, voorzitter van de Eindhovense scholenkoepel SKPO, sluit zich daarbij aan. "Als je scholen sluit, staat alles stil. Ik hoop niet dat het zover gaat komen. En deze situatie is natuurlijk niet altijd prettig voor leerkrachten. Ze staan op een risicovolle plek", ziet Tijs. Op ongeveer een derde van de scholen van SKPO is het volgens hem 'rustig', maar bij de andere basisscholen speelt corona een grotere rol. De gesloten basisschool De Springplank in Eindhoven is daarin een uitschieter, op andere scholen zitten één of meerdere klassen in quarantaine. "Ik dacht dat het heel snel ging verslechteren, maar het valt enigszins mee", besluit de voorzitter. "We hopen in ieder geval dat we niet dicht hoeven." De maatregelen voor het basisonderwijs werden dinsdag al een beetje aangescherpt. Zo moeten alle werkzaamheden waar personeel niet voor op school hoeft te zijn, thuis worden gedaan. Lesvoorbereidingen moeten ook thuis worden gedaan en het is niet de bedoeling dat leraren samen koffiedrinken in de lerarenkamer. LEES OOK: Basisschool nog altijd dicht na corona-uitbraak: ruim 70 kinderen besmet Nieuwe sluiting basisscholen geen taboe meer: 'Liefst voor kerstvakantie'

