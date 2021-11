Eindhoven Airport heeft weer last van de mist: 'Er kan bijna niets landen'

Eindhoven Airport heeft dinsdagavond weer last van mist. Er kunnen bijna geen vluchten landen of opstijgen. De vluchten zijn vertraagd, of worden omgeleid naar andere luchthavens.

Het gaat voor dinsdagavond gelukkig niet om ontzettend veel vluchten, vertelt een woordvoerder. "Het is avond en het is het winterseizoen, dus dat scheelt." Het zijn op dit moment zes of zeven vluchten die hinder ondervinden van de mist.

Zo zijn de vluchten die zouden vertrekken naar Pisa, Bologna en Alicante vertraagd. De vlucht uit Faro is ook vertraagd en de vlucht uit Tenerife wordt omgeleid naar Amsterdam.

Vaak last van mist

Eindhoven Airport heeft relatief snel last van mist. Dat komt door het Instrument Landing System (ILS) dat wordt gebruikt. Het systeem dat in Eindhoven gebruikt wordt, valt in categorie 1. Dat wil zeggen dat er minimaal 550 meter zicht moet zijn. In de omgeving van Eindhoven is het zicht dinsdagavond ongeveer 200 meter.

Ter vergelijking: het ILS dat Schiphol gebruikt valt in de hoogste categorie, 3c. Daar mogen nog vliegtuigen landen en opstijgen als er minimaal 75 meter zicht is.

