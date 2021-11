Onderzoek naar illegale verkiezingsstunt Forum-lijsttrekker met sleepvlucht

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat samen met de luchtvaartpolitie onderzoek doen naar een illegale reclamesleepvlucht van Forum voor Democratie-lijsttrekker Peter Verstegen uit Vierlingsbeek. Verstegen vloog zondag en maandag met zijn microlight-vliegtuig boven het Land van Cuijk en Noord-Holland om reclame te maken voor de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Zijn toestel mag helemaal geen sleepvlucht uitvoeren en Verstegen heeft niet de juiste papieren voor een sleepvlucht.

Vervolgens zette hij koers richting het Mediapark in Hilversum en naar Noord-Holland waar in bepaalde gemeenten nu ook herindelingsverkiezingen zijn. Volgens de lijsttrekker wordt de 'Grote Reset' bewust door de Hilversumse media genegeerd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport maakte dinsdag melding van de verkiezingsstunt bij de luchtvaartpolitie. Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat in Nederland geen enkel microlight-vliegtuig een vergunning heeft om zogenaamd luchtwerk te doen, zoals luchtfotografie, reddingsvluchten of het slepen van reclamebanners.

Lijsttrekker Peter Verstegen laat NH Nieuws weten dat hij zich aan de regels voor het sleepvliegen heeft gehouden. "Het enige is dat de minister in Nederland het nog niet toestaat." Bovendien beroept hij zich op de vrijheid van meningsuiting. Dat hij voor zondag nog nooit met een reclamebanner had gevlogen, laat staan er een opgepikt, vindt hij niet onverantwoord. "Ik heb geen enkel risico genomen. Ik heb me van tevoren door meerdere instructeurs laten informeren."

Proefproces

Volgens Verstegen is zijn vliegtuig, een Aerospool WT9 Dynamic, een hypermodern toestel met alle nodige veiligheidssystemen, zoals een waarschuwingsradar voor tegemoetkomende vliegtuigen en een automatische piloot.

Peter Verstegen, die bovendien met zijn recreatiebrevet niet bevoegd is als reclamesleeppiloot, wil het tot een proefproces laten komen. Volgens de lijsttrekker mag dit vliegtuig in Duitsland namelijk wél dergelijk luchtwerk uitvoeren. Zo'n proefproces zou de regelgeving om het toestel in Nederland te laten certificeren kunnen versnellen, denkt de lijsttrekker.

Het onderzoek naar de verkiezingsstunt van de Forum-voorman in het Land van Cuijk komt op een vervelend moment. Woensdag kan er in de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint-Anthonis en Mill en Sint Hubert gestemd worden voor de gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk. Ook in de nieuwe gemeente Maashorst zijn er vervroegde verkiezingen.