Inwoners fusiegemeenten Land van Cuijk en Maashorst woensdag naar stembus

In de eerste twee dagen van de vervroegde verkiezingen in Land van Cuijk en Maashorst (vroegstemmers) is de opkomst nog erg laag. In laatstgenoemde gemeente kwam tien procent van de kiesgerechtigde een vroege stem uitbrengen. In Land van Cuijk kwam het opkomstpercentage niet hoger dan vijf procent. Woensdag kan er nog tot negen uur 's avonds gestemd worden in de twee nieuwe gemeenten.