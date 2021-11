Boeteregen droogt na maanden op in de Nieuwlandstraat in Tilburg

Waarschuwingsbord in de Tilburgse Nieuwlandstraat. (foto: Omroep Brabant) Verkeersborden in de Tilburgse Nieuwlandstraat. (foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Waarschuwingsbord in de Tilburgse Nieuwlandstraat. (foto: Omroep Brabant)

De Nieuwlandstraat was in augustus het gesprek van de dag in Tilburg. De straat in het centrum was autoluw gemaakt en er mocht alleen nog bestemmingsverkeer komen. Wie toch door de straat reed kon op een boete van 159 euro rekenen. Maar de situatie was voor veel automobilisten onduidelijk en een enorme boeteregen was het gevolg. De afgelopen maanden liep het aantal boetes gelukkig flink terug.

In augustus werden er in totaal liefst 2188 boetes uitgedeeld, goed voor in totaal bijna 350.000 euro. Het zorgde voor veel frustratie: “Ik was helemaal met stomheid geslagen. Ik reed gewoon door de straat, zoals ik dat al doe sinds ik hier woon”, zei een van de gedupeerden toen. De gemeente plaatste extra waarschuwingsborden. Daardoor en mogelijk ook doordat de situatie in de Nieuwlandstraat bekender (of beruchter) werd, daalde het aantal boetes: 1343 in september.

"Boetes uitdelen is niet ons doel."

In oktober, in de herfstvakantie, paste de gemeente de verkeerssituatie aan. Daardoor krijg je nu als automobilist het gevoel dat je, vóórdat je het verboden gebied in de Nieuwlandstraat inrijdt, naar links moet afbuigen naar de Korte Tuinstraat. Het aantal boetes daalde verder naar 956. En de dalende trend lijkt zich verder door te zetten, want tot 23 november zijn er 480 boetes geïnd. “Heel fijn”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Want boetes uitdelen is niet ons doel. We willen dat er zo min mogelijk verkeer dat er niet thuishoort door die straat rijdt, zodat het veiliger is voor fietsers en voetgangers.” Het geld van de boeteregen komt trouwens niet in de gemeentekas terecht. Omdat het CJIB de boetes int, verdwijnt het geld in de staatskas. In augustus sprak Omroep Brabant automobilisten in de Nieuwlandstraat:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.