Eindhoven en Tilburg nemen maatregelen tegen topdrukte op Black Friday

Druk in de binnenstad van Eindhoven tijdens Black Friday 2020 (foto: Joris Dirckx). vergroot

Tilburg en Eindhoven nemen maatregelen om te grote drukte in de binnensteden te voorkomen op Black Friday. Er worden opnieuw veel koopjesjagers verwacht. Beide gemeenten nemen maatregelen willen de drukte te spreiden. Sommige winkels gaan eerder open, er worden 'city hosts' ingezet en er wordt overwogen om parkeren duurder te maken op drukke tijden. Vorig jaar was het zo druk in Eindhoven dat het publiek via social media werd opgeroepen om thuis te blijven.

Malini Witlox Geschreven door

Op Black Friday stunten veel winkels met prijzen. Het fenomeen is over komen waaien uit de Verenigde Staten en valt de dag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving Day. Dit jaar komt het extra ongunstig uit, omdat de coronabesmettingen weer oplopen. “We bereiden ons op allerlei manieren voor op de drukte die we de komende tijd verwachten met Black Friday, Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht”, zegt een gemeentewoordvoerder. Het gaat dan niet alleen om de Eindhovense binnenstad maar ook om WoensXL, een groot winkelcentrum met meer dan honderd winkels en restaurants. Drukte spreiden

In overleg met de gemeente Eindhoven gaan sommige winkels vrijdag al om 9.00 uur open in plaats van 10.00 uur. Ook worden 'city hosts' ingezet die looprichtingen en alternatieve routes aangeven. Er komen ook luidsprekers. “Die laat sfeermuziek horen, maar kan indien nodig ook gebruikt worden om boodschappen in het kader van veiligheid en gezondheid af te spelen.” Ook worden er waarschuwingen geplaatst op schermen langs de invalswegen naar de stad, en op schermen in de stad. Via social media wil de gemeente de drukte spreiden. “We kijken ook naar de parkeerkosten, waarbij het op minder drukke tijden goedkoper is om te parkeren." Matrixborden

Ook de gemeente Tilburg neemt maatregelen en zet 'city hosts' in. Bij de toegangswegen staan matrixborden met 'vermijd drukte'. Ook heeft Tilburg, net als Breda en Eindhoven, een druktemeter waarop mensen kunnen zien hoe druk het in de stad is. De gemeente Waalwijk laat weten geen maatregelen te nemen. Ze verwacht geen problemen in de stad of op de meubelboulevard. De gemeenten Roosendaal, Helmond en Breda konden niet direct reageren. Vorig jaar

Bij de vorige editie van Black Friday in 2020, was het vrijdagavond zo druk in Eindhoven dat de gemeente via social media aan mensen vroeg om thuis te blijven. Ook op zaterdag was het ontzettend druk, er kwamen veel Belgen winkelen. Later liet burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam weten dat de burgemeesters van de grote steden, waaronder Eindhoven, om een verbod op Black Friday hadden gevraagd, maar dat het kabinet dat niet wilde. Zelf verbieden kan niet, omdat het niet om een evenement gaat. LEES OOK: Brabantse burgemeesters wilden verbod op Black Friday om drukte te voorkomen, maar kabinet weigerde Massale intocht van Belgen leidde tot winkelsluiting in Eindhoven tijdens Black Friday-weekend Gemeente Eindhoven roept op: 'Ga niet naar de binnenstad, het is te druk op Black Friday'

