Coronanieuws: 3291 besmettingen in Brabant, landelijk verbetering

13.03

"Als dit zo doorgaat, ontstaat er een zorginfarct. "Dat zegt Chantal Beks van zorgorganisatie De Wever. Volgens haar is corona op zichzelf niet het grootste probleem voor de zorg op dit moment. De pandemie in combinatie met het enorme personeelstekort zorgt ervoor dat 'de rek eruit is'.

"Het is niet zo dat we corona niet kunnen managen", zegt de bestuurder van De Wever. "In de eerste golf waren de uitbraken enorm. De impact was ook heel groot omdat we beschermende kleding aan moesten en we huizen moesten sluiten. Maar inmiddels is dat allemaal beter geregeld."