Personeelstekort en ziekteverzuim bedreigen (thuis)zorg: 'De rek is eruit'

"Als dit zo doorgaat, ontstaat er een zorginfarct." Dat zegt Chantal Beks van zorgorganisatie De Wever. Volgens haar is corona op zichzelf niet het grootste probleem voor de zorg op dit moment. De pandemie in combinatie met het enorme personeelstekort zorgt ervoor dat 'de rek eruit is'.

"Het is niet zo dat we corona niet kunnen managen", zegt de bestuurder van De Wever. "In de eerste golf waren de uitbraken enorm. De impact was ook heel groot omdat we beschermende kleding aan moesten en we huizen moesten sluiten. Maar inmiddels is dat allemaal beter geregeld."

"Het personeelstekort voelt door corona extra zwaar."

Het oplopende personeelstekort in de zorg is volgens Beks de échte reden waarom we afstormen op een zogenoemd zorginfarct, waarbij gekozen moet worden wie zorg krijgt en wie niet. "Het personeelstekort voelt door corona extra zwaar. Op elke afdeling is wel een vacature." De Wever is een (thuis)zorgorganisatie in regio Midden-Brabant waar bijna drieduizend mensen werken. Alleen al De Wever komt op dit moment zo’n honderd mensen tekort. Bij andere organisaties in regio Midden-Brabant is dat niet anders. Bovendien ligt het ziekteverzuim rond de tien procent.

"Er heerst mentale moeheid."

"Daarbovenop zit personeel in quarantaine en heerst er mentale moeheid. En de testcapaciteit van de GGD zorgt ervoor dat mensen in de zorg bijna 48 uur moeten wachten op een testuitslag. Zij kunnen dan niet aan het werk." Het betekent volgens Beks concreet dat vooral de thuiszorg moet worden afgeschaald. "Familieleden moeten bijvoorbeeld helpen met steunkousen aandoen. Maar misschien kunnen we ook minder vaak helpen bij douchen. Of we komen bijvoorbeeld alleen maar ’s middags langs, maar dat houd je niet lang vol."

"Zorg is niet meer vanzelfsprekend."

