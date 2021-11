Coronanieuws: 'Groot misverstand dat vaccins niet werken'

03.30

Veel zal er voor Nederland niet veranderen als donderdag de nieuwe Europese coronakaart uitkomt. Het hele land staat al op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau dat er is. Maar het aantal positieve tests schiet nog steeds omhoog. Limburg is en blijft de grootste brandhaard met 2012 positieve testen op elke 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Noord-Holland is in Nederland de snelste stijger.