Coronanieuws: 'Na negen maanden boosteren voor behoud vaccinatiebewijs'

10.09

Novak Djokovic gaat begin volgend jaar niet het risico lopen naast zijn 21e grandslamtitel te grijpen. Dat is de overtuiging van toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open. "Hij staat op 20 grand slams, net als Rafael Nadal en Roger Federer. Een ding staat vast: als hij hier in januari gaat spelen, is hij gevaccineerd." Djokovic heeft tot nu toe niet bekendgemaakt of hij tegen het coronavirus ingeënt is. Voor deelname aan de Australian Open geldt een vaccinatieplicht.