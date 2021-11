Coronanieuws: 'OMT adviseert scholen open te houden'

12.13

Nergens in het westen van Europa worden zoveel coronagevallen vastgesteld als in Limburg. In die provincie zijn in de afgelopen twee weken 22.482 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2012 gevallen op elke 100.000 inwoners, oftewel één op elke vijftig Limburgers. Ook voor Nederland is dat een record, sinds het begin van de epidemie had een provincie nog nooit zo veel positieve tests.