Deze route legde de wolf af: 'Waarschijnlijk op weg naar België'

De wolf die voor onrust in Brabant zorgt, is nu waarschijnlijk op weg naar België. Dat meldt het Belgische Welkom Wolf. Een boer in Nieuw-Vossemeer vond woensdag twaalf dode schapen in zijn wei. Twee zwaargewonde dieren moest hij laten inslapen.

Op basis van het gedrag van zijn voorgangers, denkt Welkom Wolf dat hij naar de provincie Antwerpen trekt. "Dit is niet de eerste wolf die vanuit Duitsland via Nederland naar het zuiden trekt", zo verklaart wolvendeskundige Jan Loos van Welkom Wolf, onderdeel van de Belgische natuurvereniging Landschap vzw. "Elke wolf die vanuit Duitsland onder de grote rivieren Nederland binnenkwam, is uiteindelijk naar Vlaanderen getrokken", weet hij. Zwemmen

De kans dat het dier vanuit Nieuw-Vossemeer naar Zeeland gaat, is volgens de deskundige heel klein. "De wolf loopt daar tegen grote wateren aan. Zelfs als hij het water weet over te zwemmen, dan stuit hij op Tholen of Sint Philipsland." Het dier zal daar geen leefgebied kunnen vinden. "Daar zijn te weinig plekken waar de wolf dekking kan vinden. Dan heeft 'ie nooit rust." Het meest waarschijnlijk is volgens Loos daarom dat de wolf via Bergen op Zoom naar de grens met België loopt. In april 2021 deed 'de wolf van Kalmthout' dat ook al. Volgens ecoloog en wolvenkenner Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging is niet te zeggen waar het dier heengaat. "Je kunt het weer ook niet voorspellen." Wel vindt hij het belangrijk dat boeren maatregelen nemen. "Je bent de wolf bijna aan het voeren als je dat niet doet." Dode schapen

In de nacht van 10 op 11 november werden enkele schapen doodgebeten in de Ooijpolder in Nijmegen, vlakbij de Duitse grens. Op beelden van een nachtcamera is te zien dat het om een wolf gaat, stelden deskundigen vast. Later liep de wolf midden op straat in Lage Zwaluwe en sloeg hij onder andere toe in Vlijmen en Hooge Zwaluwe. Op deze plekken is de wolf in elk geval gemeld:

vergroot

Maandagavond werd het dier gespot op een dijk bij watersportvereniging Volkerak in Dinteloord. Daarna sloeg hij toe in Nieuw-Vossemeer. Het beest liet daar dus een waar bloedbad achter. Naast twaalf dode schapen, raakten ook talloze gewond. Sindsdien is hij zover bekend niet meer gespot. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het echt om een wolf gaat. "Ga er maar vanuit dat het een wolf is. Het kan bijna niet anders", stelt Loos. Hij zag duidelijk 'overtollig doden'. "Dat is typisch gedrag voor een wolf. Hij doodt meer schapen dat hij op kan. Hij legt dan een voorraadje aan voor later." Welkom Wolf heeft schapenboeren in België alvast gewaarschuwd voor de mogelijke komst. Aan de oproep is ook gehoor gegeven. "De grotere schapenboeren zijn zich al aan het voorbereiden. De kleinere schapenhouders hebben vaak geen schrikdraad en denken dat het hen niet overkomt." Test je kennis over de wolf in Brabant in onze WolvenQuiz:

