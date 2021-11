Brandbrief aan kabinet: 'Maatregelen nodig, maar horeca heeft het moeilijk'

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond hebben een brandbrief gestuurd naar demissionair premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge en Stef Blok. Een hartenkreet noemen ze het. Samen met de Helmondse horecaondernemers willen ze duidelijk te maken dat de maatregelen grote gevolgen hebben. "De horeca wordt onevenredig hard geraakt", zegt wethouder Erik de Vries. "We hopen dat onze brief invloed heeft op de maatregelen."

De briefschrijvers zeggen te begrijpen dat maatregelen onvermijdelijk zijn om de druk op de zorg te verlichten. Los daarvan wijzen ze op de gevolgen voor voor de horeca. "Na ruim anderhalf jaar pandemie zien wij dat de horeca in onze stad de moed verliest. We zien veel, te veel, ondernemers die met de rug tegen de muur staan. Niet alleen financieel, maar ook mentaal."

Wethouder De Vries licht toe: "We horen veel verhalen, ik ben daar heel erg van geschrokken. Financieel kan er veel gerepareerd worden. Maar als er iets met de geestelijke gezondheid is, dan wordt dat veel moeilijker. Dat is confronterend."

"Zelf maak ik ook af en toe een rondje. Dan ga ik binnen bij ondernemers om te kijken hoe de vlag er op dat moment bij hangt. We willen ook kijken wat we als gemeente kunnen doen. Daar is de brief uit voortgekomen."

In Helmond denken ze, daar waar het kan, mee met de ondernemers. Voor volgend jaar is het besluit genomen geen leges te heffen op terras- en reclame-uitingen. En de terrassen mochten dit jaar groter gemaakt worden, zonder extra kosten. "We denken mee, maar de rek is er wel uit."

Maatwerk

Dus werd er een brief gestuurd. De gemeente wil maatwerk leveren, maar heeft daar ook financiële steun bij nodig. "Niet iedere ondernemer is hetzelfde. Wij als gemeente kennen de ondernemers, kunnen dus maatwerk toepassen. Maar dit soort gaten kunnen wij financieel niet dichten."

De briefschrijvers vragen om een stevige bijdrage vanuit het rijk: "Gemiste inkomsten moet gecompenseerd worden, anders kunnen ze de zaak niet overeind houden. Een stad waar heel wat horecazaken zijn omgevallen is niet wenselijk", zegt De Vries, die weet dat het in iedere andere gemeente in Nederland hetzelfde is. "Goed voorbeeld doet goed volgen, laat ze aansluiten."

