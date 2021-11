Leegloop bij CDA Tilburg: derde raadslid vertrokken in half jaar tijd

Het CDA in Tilburg raakt weer een raadslid kwijt. Hans van de Ven stapt over naar Lokaal Tilburg. Hij voelde zich niet langer op zijn plaats bij de christendemocraten. Het is het derde raadslid in nog geen half jaar tijd dat de partij verlaat.

Hans van de Ven was tot voor kort burgerraadslid voor het CDA. In oktober nam hij de raadszetel van Ton Gimbrère over. De zetel die Van de Ven toen kreeg, neemt hij nu mee naar Lokaal Tilburg. “Er was al een tijdje wat schuring binnen het CDA en ik voelde me daar niet langer op mijn plaats", laat hij weten over zijn plotselinge overstap.

Van de Ven heeft het over een verschil van inzicht. "Dat is door de tijd gegroeid, ook door de landelijke koers van het CDA. Ik wilde de raadsperiode nog wel afmaken, maar we kwamen er niet uit."

'Niet oké'

CDA-fractievoorzitter Ineke Couwenberg begrijpt het niet. "Als je aangeeft dat er al langere tijd schuring is, waarom accepteer je dan de raadszetel in oktober?" Ze vindt het niet oké dat Van de Ven na een maand de zetel meeneemt. "Die behoort toe aan de partij, niet aan een persoon."

Volgens haar heeft Van de Ven nooit aangegeven dat hij zich niet meer thuis voelde bij het CDA. "Wat wel speelt is dat hij net als Marti de Brouwer niet tevreden was over zijn plek op de kieslijst", zegt Couwenberg. Van de Ven zelf bestrijdt dit. "Ik heb vier jaar hard gewerkt voor die zetel en ik wil de Tilburger blijven vertegenwoordigen."

Bij het CDA stond Hans van de Ven op de zevende plek, met weinig kans op herverkiezing. Die kans is bij Lokaal Tilburg nihil, want daar staat hij elfde op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Leegloop

Het CDA begon in 2018 met vier zetels aan de raadsperiode, maar is inmiddels gehalveerd tot twee raadszetels. In juni stapte Marti de Brouwer met zijn zetel over naar Lijst Smolders Tilburg. Net als Van de Ven voelde ook hij zich steeds minder thuis bij zijn oude partij.

Het vertrek van Ton Gimbrère kostte het CDA weliswaar een betrokken raadslid, maar geen zetel. De ondernemer gaf die gewoon terug. Hij kon geen raadslid meer zijn vanwege zijn ondernemerschap, maar is nog altijd betrokken bij het CDA. Van de Ven zegt zich goed thuis te voelen bij Lokaal Tilburg. "Hun jasje zit nu net iets beter."

Krappe meerderheid

Doordat Van de Ven zijn gemeenteraadszetel meeneemt, heeft de coalitie in Tilburg nog maar een krappe meerderheid van 23 zetels.

Lokaal Tilburg heeft wel het bestuursakkoord ondertekend en steunt de coalitie doorgaans. Dat partij geeft aan dat te blijven doen. Daardoor lijkt de Tilburgse coalitie van D66, GroenLinks, VVD en het CDA niet in de knel te komen.

