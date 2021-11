Vindt de wolf zijn weg naar de Biesbosch? 'Het zijn goede zwemmers'

Archieffoto vergroot

Oud-boswachter Jacques van der Neut volgt het nieuws rond de wolf, die gesignaleerd is in de regio Lage-Zwaluwe en Nieuw-Vossemeer, met zeer grote belangstelling. “Ik heb mezelf de vraag voorgelegd, of zo’n beest zich ook zou kunnen handhaven en vestigen in de Biesbosch. Van de zee- en visarend dachten we ook dat die zich nooit zouden vestigen in de Biesbosch. Inmiddels weten we beter. Zeg nooit, nooit. Als hij komt is het goed. Er is voedsel genoeg."

Van der Neut, die vorig jaar met pensioen ging, is veertig jaar actief geweest als boswachter waarvan een hele lange periode in de Biesbosch. Hij is een kenner en deskundig. “Het is een nieuw fenomeen voor me in mijn lange carrière waarin vogels een hoofdrol speelden. De wolf is een uitermate mobiel dier dat in een nacht vele kilometers kan afleggen. Ik denk dat het in de regio Nieuw-Vossemeer gaat om een jong dier.” “Als een wolf gesignaleerd wordt in die omgeving, dan schampt het dier ook het enorme natuurgebied dat de Biesbosch is. Dan vraag ik me hardop af: 'Zouden wolven zich ook kunnen vestigen en handhaven in de Biesbosch?'"

"Het zijn uitstekende zwemmers."

"Mijn conclusie is: ja dat kan. Er zijn veel dichtbeboste schuilmogelijkheden voor de wolf in het natuurgebied, maar ook open polders. Er is voldoende voedsel en het zijn ook nog eens uitstekende zwemmers." Een potentiële voedselbron in de Biesbosch kan de enorme beverpopulatie zijn in het Nationaal Park. "Ik denk dat ze vooral op jonge dieren zullen jagen", aldus Van der Neut. "Want vergis je niet, volwassen bevers kunnen hun aanvaller enorme bijtwonden toebrengen." Dat wolven graag een bevertje lusten wordt bevestigd door het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Ze hebben daar een wolf in de collectie die in de zomer van 2013 dood langs de weg werd gevonden in de Noordoostpolder. Uit onderzoek bleek dat de laatste maaltijd van de uit Oost-Europa afkomstige wolf een bever was.

"Als de wolf komt, dan is het goed."

"Als de wolf komt, dan is het goed", is de mening de vorig jaar gepensioneerde boswachter. Om in de Biesbosch te komen zou de soort een route moeten nemen over het land of, zoals nu, over het water. De Amer overzwemmen lijkt een opgave, maar nogmaals het zijn uitstekende zwemmers." Over een eventuele interactie tussen recreanten en toekomstige wolven maakt de oud-boswachter zich absoluut geen zorgen. "Zoiets lijkt mij zwaar overtrokken. Mensen krijgen dan weer van die angstcomplexen. Normaal gesproken houdt een wolf zich aan een veilige vluchtafstand, geen zorgen." Staatsbosbeheer zegt met andere partijen de ontwikkelingen rond de wolf nauwgezet te volgen. "Tot op heden is de wolf niet gesignaleerd in de Biesbosch, we wachten af", luidt de reactie. Eerder werd bekend dat een wolf opnieuw had toegeslagen in Nieuw-Vossemeer. Van de wolf die in de duisternis op schapen jaagt zijn unieke beelden gemaakt.

