Baas van dronken bestuurder over ongeluk: 'De enige die moet boeten is hij'

De eigenaar van een stratenmakersbedrijf in Someren schrok zich donderdagavond rot toen hij een foto kreeg opgestuurd van het ongeluk aan de Mierloseweg in Helmond. Eén van zijn bedrijfsbussen was op de foto te zien, helemaal in de prak. "Ik dacht: 'Dat die bus in elkaar zit boeit me niet. Maar die fietsers...'"

Een ongerust telefoontje van de vrouw van één van zijn werknemers, zorgde donderdagavond voor paniek bij de ondernemer. "De vrouw vertelde mij dat haar man nog niet was thuisgekomen. Dat was schrikken."

De stratenmaker, die liever niet met zijn bedrijfsnaam in de media wil, belde eerst de politie in Limburg. Zijn werknemer was namelijk onderweg terug vanuit Sint Joost naar zijn woonplaats Helmond. De Limburgse politie kon hem niet verder helpen en dus belde hij hun collega's in Helmond. "Zij vertelden mij over het ongeluk met drie fietsers aan de Mierloseweg. Rond dezelfde tijd stuurden kennissen mij foto's van het ongeval. Toen zag ik meteen dat het een bus van ons was."

"Wat je dan denkt? Dat is mooi kut", aldus de ondernemer. "Maar ik zag die fietsers eerst. Dat die bus in elkaar zit boeit me niet. Maar die fietsers... Ik zou ook niet weten wat mijn werknemer op de Mierloseweg deed", vertelt de stratenmaker verder. "Hij moest van zijn werk naar huis rijden. De enige die hier moet boeten is hij."