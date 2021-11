Black Friday-drukte blijft uit in Brabantse steden

De gevreesde Black Friday-drukte in de Brabantse binnensteden, lijkt vooralsnog uit te blijven. Extra maatregelen om de koopjesjagers in toom te houden zijn niet nodig.

Black Friday is sinds een paar jaar ook in Nederland bekend als dé dag waarop grootse kortingen worden gegeven in veel winkels. Een groot risico dus op heel veel mensen tegelijkertijd in de binnenstad. Veel Brabantse steden namen daarom preventief maatregelen, om te zorgen dat het niet té druk zou worden. En dat lijkt tot nu toe te werken.

Eindhoven

In Eindhoven is het misschien nog wel het drukst, ziet onze verslaggever. "Het is niet zo dat je over de koppen kunt lopen, maar er is best wat volk op de been." Ook ziet ze aardig wat boa's en handhavers op de been. De gemeente Eindhoven heeft daarnaast ook 'cityhosts' in de stad, zij kunnen als het te druk wordt de bezoekersstromen omleiden om die drukte te spreiden.

Geen mooi weer

"Het is ook niet zo heel erg mooi weer", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. "Dat heeft vast zijn weerslag. Het ziet er op dit moment prima uit in de binnenstad, overzichtelijk."

De gemeente had dan ook een heel aantal preventieve maatregelen genomen om de potentiële drukte in goede banen te leiden. "Met gastheren en -vrouwen, er zijn pionnen neergezet om de verkeersstromen in goede banen te leiden, we hebben veel boa's actief", somt hij op. "En er is een webcam op de website van de gemeente waar mensen voor ze naar de stad komen, kunnen zien hoe druk het is."

Gemiddelde vrijdag

Zulke 'druktemeters' zijn er ook in bijvoorbeeld Eindhoven en Breda. In die laatste stad is de drukte vrijdagmiddag ook nog goed te overzien. "Het is rustig", zegt een woordvoerder. "Geen bijzonderheden." Datzelfde beeld is er ook in Den Bosch: "Het is eigenlijk hetzelfde als een gemiddelde andere vrijdag. Maar onze ervaring van andere jaren is ook niet dat het heel erg druk is. En daarbij is het weer nu ook niet bijster gezellig."

