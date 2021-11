Tilburger die vriendin met 31 messteken vermoordde krijgt 10 jaar cel

De 38-jarige Tilburger die in maart zijn 29-jarige vriendin om het leven bracht met 31 messteken, moet 10 jaar de cel in. De rechter gaat niet mee in de theorie dat de man het ‘zwart voor de ogen’ kreeg en niet wist wat hij deed.

Tijdens een eerdere zitting werd duidelijk dat de man financiële - en relatieproblemen had. Zo wist zijn vriendin, met wie hij samenwoonde, niet dat hun huis kort daarvoor in een executieverkoop was verkocht. Ook zei de man door zijn vriendin getreiterd en gekleineerd te worden.

Appel schillen

Op de bewuste dag in maart zat de man op de bank een appel te schillen met zijn vriendin naast zich. Hij vertelde haar voor het eerst over de verkoop van de woning. Die dag zou de nieuwe eigenaar langskomen. De vrouw sloeg haar vriend daarop in zijn gezicht, wat er daarna is gebeurd kon hij zich niet meer herinneren.

Daar ging de rechter niet in mee. Omdat de man zelf 112 belde en gedetailleerd vertelde over wat hij had gedaan. "Het achteraf ontbreken van herinneringen aan het incident betekent niet dat verdachte niet heeft geweten wat hij gedaan heeft", aldus de rechtbank. De man moet 10 jaar de cel in.

