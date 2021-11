Joden tijdens de oorlog groot onrecht aangedaan door gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft haar Joodse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog groot onrecht aangedaan. Over de rug van deze inwoners zijn hun huizen beschikbaar gesteld aan andere stadgenoten, zo blijkt uit een onderzoek. De gemeente heeft echter geen joodse woningen opgekocht.

NSB-burgemeester Hub Pulles dwong, onder het mom van woningnood, joodse families om te verhuizen en bij elkaar in te wonen. In een latere fase van de oorlog is op bevel van de Duitse bezetter beslag gelegd op een deel van de bijna vijftig huizen van joodse eigenaren in de stad. Enkele woningen werden verkocht.

Maili Blauw probeerde voor de gemeente Eindhoven bewijzen te vinden voor het uitkopen van Joden. Uit haar verslag blijkt dat ze dieper had willen zoeken, maar dat hiervoor de juiste bronnen ontbraken.

Steun voor Joodse cultuur

De gemeente erkent dat het toenmalige, antisemitische gemeentebestuur de Joodse burgers in de steek heeft gelaten. Als reactie op de uitkomsten van het onderzoek wordt 90.000 euro uitgetrokken om de Joodse cultuur in Eindhoven te versterken. De gemeente wil hiervoor samen met de Joodse gemeenschap optrekken en op deze manier de integratie bevorderen.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies spreekt van een vakkundig, informatief en helder geformuleerd rapport.

Extra onderzoek na onthullingen

Er waren ook vergelijkbare onderzoeken in Oss en het Land van Cuijk. Vooral de gemeente Oss kreeg een veeg uit de pan. De houding van Grave en Boxmeer werd ook bedenkelijk genoemd, maar ook hier was het moeilijk om aan te geven dat er joodse woningen zouden zijn onteigend. De gemeenten werden tegen het licht gehouden na onthullingen door de onderzoekers van Pointer (KRO-NCRV) en Follow the Money.

