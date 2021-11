Eigenaar van De Treeswijkhoeve na brand: 'Emoties komen wel binnen'

Met tranen in hun ogen keken medewerkers van sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre zaterdagmorgen naar de brandweer die druk bezig was om de brand in de keuken te blussen. Het restaurant blijft waarschijnlijk het hele weekend dicht.

Zo'n twaalf tot vijftien mensen waren zaterdagochtend binnen toen er brand uitbrak in De Treeswijkhoeve. "De vlam schoot in de pan en kwam in de afzuigkap terecht", vertelt restauranteigenaar en chef-kok Dick Middelweerd. Het was meteen duidelijk dat het niet best was, dus iedereen verliet snel het gebouw. "We wisten niet wat we ermee aan moesten. Gelukkig was de brandweer snel hier. Die had de brand zeer snel onder controle."

Het personeel van het restaurant is zaterdagochtend erg aangeslagen. "Je moet je voorstellen dat we hier topsport drijven en een heel hecht team zijn. Dus de emoties komen wel binnen. We werken dag en nacht samen om een mooi product te kunnen maken. Dat wordt ons nu ontnomen. Daar kun je natuurlijk niks aan doen, maar het is onverwachts", zegt de eigenaar.