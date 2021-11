Vrouw overleden bij uitslaande brand in huis in Dongen, vier gewonden

Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade aan het huis in Dongen is (foto: René van Hoof). vergroot

Bij de brand die zaterdagnacht uitbrak in een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen is een vrouw om het leven gekomen. Dat laten diverse bronnen zondagochtend weten aan Omroep Brabant. In het huis wonen arbeidsmigranten. Burgemeester Starmans bezocht zondagochtend de plaats waar het drama plaatsvond.

De brand werd rond kwart voor vijf 's nachts ontdekt. Drie bewoners van het huis konden op tijd vluchten, onder meer via het dak. Buurtbewoners zagen dat een bewoonster niet zelf van het dak kon komen. Omdat de brandweer er toen nog niet was, hebben zij snel een ladder gepakt en die tegen de muur gezet. Zo kon deze vrouw alsnog het huis op tijd verlaten. 'Gewonden zijn behoorlijk van de kaart'

Ook directe buren verlieten hun huizen, uit angst dat het vuur zou overslaan. De brandweer kon dit gelukkig voorkomen. Een bewoonster kon nog door de hulpdiensten uit het huis worden gered. Zij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Voor de andere gewonden is psychische hulp ingeschakeld. Zij zouden 'behoorlijk van de kaart zijn'. Delen van huis zijn ingestort

De brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur te bestrijden, maar kon moeilijk het huis binnengaan omdat het vuur zo hevig woedde. Rond zeven uur was de brand onder controle. Van het huis waar het vuur uitbrak, is het dak deels ingestort. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Tot halftwaalf was de brandweer nog bezig met het nablussen meerdere kleine, smeulende brandhaardjes. Het blussen van die haardjes was lastig, omdat delen van het huis zijn ingestort. LEES OOK: Een vermiste na uitslaande brand in huis in Dongen, meerdere gewonden

