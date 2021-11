Jan haalt vrouw van dak brandend huis: 'Ik was bang dat ze zou springen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Overbuurman redde vrouw van dak van brandend huis

Jan Verkooijen zag zondagmorgen hoe de vlammen uit het dak sloegen van het huis aan de Kardinaal van Rossumstraat in Dongen. Op de hoek van het dak zag hij een vrouw zitten die volledig in paniek was. Jan, die tegenover het huis woont, twijfelde geen moment. Hij pakte een ladder en haalde met behulp van een agent de vrouw van het dak.

Hans Janssen & René van Hoof Geschreven door

Bijna schouderophalend doet Jan zijn verhaal. “Toch heeft het zijn tijd nodig voordat ik het beeld kwijtraak van die vrouw die in paniek op de dakgoot zat.” Jan werd rond vijf uur zondagmorgen wakker gemaakt door zijn vrouw. “Ze moest naar het toilet en hoorde buiten op straat allerlei geluiden, die echt niet afkomstig waren van feest- of kroeggangers. Er was zware paniek, gegil. We zijn samen naar buiten gegaan en zagen dat de vlammen al uit het dak sloegen.” “Op een hoek van het dak zag ik een bewoonster op de dakgoot zitten. Wanhopig. De vrouw moet met alle kracht uit haar leven door het raam van de zolder zijn gekropen. En daar zat ze dan. Ik heb meteen een ladder gehaald, waarna ik ze met de hulp van een agent naar beneden heb gehaald. Mijn vrouw heeft haar thuis opgevangen totdat de ambulance zich meldde. Volgens mij was ze er slecht aan toe en is ze met spoed naar een ziekenhuis gebracht.”

"Ik heb gedaan wat ik kan doen."

“Of ik haar gered heb? Och, ik heb een ladder gehaald om haar van het dak te halen. Ik heb gewoon gedaan wat ik kon doen. Maar ik heb ook gedacht dat als dit nog even zou duren, ze dan zou springen. Het was boven, om het zachtjes uit te drukken, best wel chaos. Paniek en vlammen. Het beeld van die vrouw, dat zal tijd nodig hebben om weg te krijgen.” Jan kent de bewoners van gezicht: “Ik heb nooit met hen koffie gedronken, maar weet wel dat het hardwerkende mensen zijn, die altijd echt dag en nacht in de weer waren. Je ziet ze af en toe in het voorbijgaan, maar verder heb ik er niet veel contact mee.”

"Die buren hadden net hun huis opgeknapt, wel sneu."

“Jammer is wel dat ook de buren nu in de problemen zijn gekomen. Een jong gezin met een baby van ik dacht drie maanden oud. Dat is toch sneu dat zij door zo’n brand ook slachtoffer zijn geworden. Ze hadden net hun hele huis opgeknapt.” Dat wordt beaamd door Willem Couwenberg, de vader van de buurman, die er met zijn vriendin en dochter woont. “Ik ben bang dat ze door de rook- en waterschade alles kwijt zijn.” De 60-jarige Dongenaar werd gewekt door zijn zoon. “Hij stond voor mijn deur, ik woon vlakbij bij hem. Ik schrok me kapot toen ik hem zag staan. Hij vertelde dat het huis naast hun in brand stond.” Gelukkig waren zijn zoon, zijn vriendin en hun baby niet gewond en konden ze terecht bij buren. “Maar het was toch wel heftig. Het is maar de vraag wat er van hun huis over is gebleven”, aldus Couwenberg, die er overigens met wat buren voor wist te zorgen dat motorfietsen die achter het brandende pand in een showroom stonden, konden worden gered. Maar vooral was hij te spreken over de ‘heldendaad’ van Jan Verkooijen. Bij de felle brand viel een dode. Vier andere mensen raakten gewond. LEES OOK: Vrouw overleden bij uitslaande brand in huis in Dongen, vier gewonden

