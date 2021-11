Successen maken van Peter Gillis geen ander mens

Peter Gillis in KRAAK. vergroot

Peter Gillis uit Rijen blijft altijd dezelfde man. En Ondernemer, met een hoofdletter O. Hij sprak zondag in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK over zijn jeugd en zijn enorme successen, mede door de SBS-soap Massa is Kassa, die van hem geen ander mens maken. "Maar ik treed wel meer op de voorgrond door de serie."

Aan zijn jeugd in Rijen heeft de eigenaar van de Oostappen Groep Vakantieparken geen fijne herinneringen. Hij groeide op bij het café en de camping van zijn ouders. "Ik was de jongste en had het altijd gedaan. Voor mijn gevoel dan. Ik moest soms uren op de kokosmat zitten tot mijn knieën helemaal kapot waren. We kregen ook wel eens klappen. 'Ge deej ut nooit goe'", klinkt het uit zijn mond.

Wel kwam er al vroeg uit dat er een rasechte handelaar in hem schuilt. "Dan kwam ik weer eens thuis met alleen een helm en vroeg mijn moeder waar mijn brommer was. In mijn binnenzak, zei ik dan. Had ik hem onderweg verkocht." Hij lacht smakelijk bij de herinnering. Ze hadden het niet breed thuis. "Mijn moeder maakte onze kleding zelf. Dan breide ze onze truien. Maar was je groene trui te kort geworden, dan breide ze er een gele band onderaan. Zo ging dat." Voor zijn biografie, die onlangs verscheen, is hij met schrijver Mark Koster teruggegaan naar zijn ouderlijk huis. "Ik heb gezien waar ik vroeger sliep, maar het deed me echt niks." Zijn nieuwe stulpje doet hem des te meer. Apetrots is hij op zijn pas aangeschafte kasteel net over de grens in Achel.

"Eenmaal thuis, dan komen de brieven."

De ondernemer en realityster kan niks meer doen of het wordt breed uitgemeten in de pers. "De roem is leuk. Ik ga graag met fans op de foto en ik treed meer op de voorgrond door de serie. Maar hoge bomen vangen veel wind. We hebben 120.000 boekingen per jaar met onze parken, maar twee negatieve reviews trekken de aandacht. Die gasten melden dat nooit bij de receptie, maar eenmaal thuis dan begint het en komen de brieven." Zijn bekendheid kwam vooral door zijn notering in de Quote 500. "Vier jaar lang stond ik erin en toen opeens niet meer." Hij werd niet meer genoemd in het rijtje van de rijksten van het land. Toen heeft een vriend van hem een alternatieve Quote 501 gemaakt. "Nu sta ik er altijd in", zegt hij lachend. Toen was er vorig jaar opeens het bericht dat hij op een dodenlijst stond. "Ik weet niet wie dat heeft gedaan, ik kan me niet voorstellen waarom ik op zo'n dodenlijst sta. Maar ik ben er niet bang van geworden. Ik ben nooit bang, hooguit wat voorzichtig." LEES OOK: Peter Gillis geeft rondleiding door zijn nieuwe kasteel Peter Gillis van slag na overval op zoon Mark: 'Zal hem altijd bijblijven'

