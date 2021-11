Bewoners schrikken van ontruiming na gaslek: 'Wat een toestand'

In de kruipruimte van een seniorenflat aan de Doornburgstede in Den Bosch is maandagochtend een gaslek ontdekt. Vanwege het ontploffingsgevaar werden ongeveer honderd huizen in allerijl ontruimd. Het was schrikken voor bewoners. "Dit kan er ook nog wel bij", zegt een van hen.

De bewoners zijn maandagochtend met bussen naar de Maaspoort gebracht. Het zal zeker nog enkele uren duren voordat de bewoners terug naar huis mogen. "Dat kan er ook nog wel bij. We zijn ondertussen wel wat gewend, met alle gedoe rondom corona", zegt een van de bewoonsters van de seniorenflat. "Ik stond net te douchen toen er op de deur werd gebonsd. Politie voor de deur. Iedereen moest naar buiten. Ik word zo door mijn zoon opgehaald. Het zal allemaal wel goedkomen, het is zoals het is."

Een van zijn buurvrouwen is aan het bellen met haar schoondochter. "Die heeft mijn kat opgehaald. Je kunt dat beest niet in huis laten zitten. Het ging moeizaam vanochtend. Ik sta nog in mijn huisplunje", verontschuldigt ze zich. "Ik heb gelijk mijn tas, portemonnee en mijn sigaretten mee naar buiten genomen. Geschrokken ben ik niet. Je leert op deze manier ook de buurt beter kennen."

"Het ging paniekerig", vertelt een andere bewoner van de Doornburgstede. "In de Maaspoort wordt gelukkig overal voor gezorgd. Dat is wel mooi." Een andere man maakt met zijn telefoon een foto van de ontruiming. "Die stuur ik naar mijn buren, dan weten ze wat er aan de hand is in onze straat. Anders is het schrikken als ze straks thuiskomen."

"Wat een toestand. Ik ga niet met de bus mee", zegt een vrouw. Ze is geschrokken en op weg naar het huis van haar kleinzoon in Vught. "Voor hetzelfde geld ontploft de boel." Een man en een vrouw nemen de situatie zoals ie is. "Het was even schrikken en verder zien we wel. Het duurt nog wel even voordat we terug kunnen. We gaan maar boodschappen doen. En hier en daar een bak koffie drinken. We gaan zo af en toe kijken wanneer we weer in huis mogen."

In de Maaspoort wordt druk gepuzzeld. "Het is weer eens anders. Er wordt goed voor ons gezorgd", vertelt een vrouw. "Het was eerst schrikken. Op mijn slippers naar buiten. Ik heb gisteren al gas geroken. Hopelijk loopt het allemaal goed af. Het is goed geregeld hier. Ze wilden zelfs mijn medicijnen gaan halen. Maar dat was niet nodig." Een buurman vult aan: "Nu kunnen we nog eens op het gemak praten met de buren. Dat is toch onverwacht Leuk."

Het gaslek werd maandagochtend rond halftien ontdekt. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Het lek is inmiddels gedicht. In de kruipruimte zit nog wat gas, zodra het pand veilig is kunnen de bewoners weer naar hun huis.

LEES OOK:

Gevaarlijke hoeveelheid gas onder seniorenflat, bewoners nog niet terug