Overvallers op Jack's Casino opvallend stil, collega had niets door

De daders van de overval afgelopen september op Jack's Casino aan de Watermolenwal in Helmond gingen opvallend stil te werk, meldt de politie in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De collega van de medewerker die overvallen werd heeft niets gehoord van de overval. Ook is op de camerabeelden van de overval geen wapen te zien. "Opmerkelijk", zo zegt de politie. In het opsporingsprogramma is een reconstructie van de overal te zien.

Sandra Kagie Geschreven door

De daders maakten in de nacht van 8 op 9 september een fors geldbedrag buit. De politie laat de bewakingsbeelden zien, maar hoopt ook dat de twee worden herkend omdat ze na de overval ineens veel meer geld te besteden hadden. Proppen geld in rugzak

De twee overvallers sloegen hun slag tegen sluitingstijd. Een medewerker werd door de mannen verrast toen ze even buiten een sigaretje stond te roken. Ze dwingen haar mee naar binnen te gaan. In de ruimte waar de kluis staat, moet het slachtoffer op de grond gaan liggen. Vervolgens proppen de daders een rugzak vol met geld. De twee komen die bewuste nacht rond kwart over drie aanlopen vanuit de Mathijs Vermeulenstraat. Ze lopen in de richting van de Watermolenwal waar het casino is. Een kwartier later nemen ze via dezelfde route de benen. Ondanks het nachtelijke tijdstip hoopt de politie dat er mensen zijn die iets is opgevallen. LEES OOK: Groot geldbedrag buitgemaakt bij overval op Jack's Casino Overval op Jack's Casino in Helmond: daders te zien op beelden Zo gingen de overvallers bij Jack's Casino te werk, politie deelt beelden

