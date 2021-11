Lasbedrijf SMT in Schijf weer op vingers getikt vanwege rookoverlast

Na explosies komen er flinke oranje rookwolken vrij (foto: Erik Peeters). vergroot

De uitstoot van schadelijke gassen door explosielasbedrijf SMT in Schijf moet omlaag. Lukt dat niet binnen acht weken, dan moet het bedrijf rekening houden met bestuurlijke sancties zoals bijvoorbeeld een dwangsom, zo dreigt de gemeente Rucphen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant deed in oktober een nieuwe controle. Daaruit bleek dat het bedrijf nog steeds een te grote hoeveelheid stikstofoxiden uitstoot. Eerder was dat ook al het geval.

Bij SMT, voluit Shockwave Metalworking Technologies, worden verschillende metalen door middel van explosies aan elkaar gelast. Bij dat proces wordt springstof gebruikt. De ontploffingen veroorzaken trillingen en rookwolken met schadelijke verbrandingsgassen in de directe omgeving van SMT. Brandbrief

Onlangs luidden omwonenden de noodklok bij Omroep Brabant. Ze zeggen letterlijk ziek te worden van de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Naar aanleiding van de media-aandacht roepen ze nu in een brandbrief de gemeenteraad op om hun klachten serieus te nemen. De bewoners schrijven dat er ‘onnoemlijk veel fouten zijn gemaakt op alle niveaus’. Ze beschuldigen het college van burgemeester en wethouders ervan zich te verschuilen achter bureaucratische regels. Daarnaast zouden metingen zijn gemanipuleerd en ‘de zaak ‘systematisch zijn vertraagd ten gunste van het bedrijf.’ Milieuovertreding

Eerder liet een woordvoerder van het gemeentebestuur weten dat de gemeente Rucphen zich niet herkent in het beeld dat omwonenden schetsen. Het bedrijf SMT heeft volgens de gemeente ‘aantoonbaar actie ondernomen om de milieu-overtreding structureel op te heffen’. Ze doelt daarmee op een nieuwe filterinstallatie waarvoor SMT eerder dit jaar offerte heeft aangevraagd. Komende woensdag staat de kwestie op de agenda van de gemeenteraadscommissie in Rucphen. LEES OOK: Explosies en stank drijven buren van lasbedrijf in Schijf tot wanhoop

