Buren van huis waar fatale brand woedde kunnen voorlopig niet terug

Het jonge gezin dat in Dongen naast het huis woont waar zaterdagnacht een fatale brand woedde, kan voorlopig niet naar huis. Het pand aan de Kardinaal van Rossumstraat brandde volledig uit. Bij de brand kwam een vrouw om het leven en raakte een andere vrouw zwaargewond.

De brand brak uit in het rechterhuis van een twee-onder-een-kap-woning. Het jonge gezin, met een baby van ongeveer drie maanden oud, woont in het linkerdeel. Hun huis zit onder het roet, vertelt Willem Couwenberg namens zijn zoon. "Ze zijn heel erg aangeslagen door wat er is gebeurd, daarom doe ik het woord namens hen."

Niet veilig

Het pand is volgens de gemeente instabiel, daarom is het niet veilig voor de buren om er terug te keren. Het gezin is maandag wel even onder

begeleiding van hulpverleners terug hun huis in geweest, om wat persoonlijke spullen te verzamelen.

"Een knuffeltje, wat fotoboeken, een laptop, een telefoon, een bril en wat kleding", vertelt Willem. "En de rest hebben ze allemaal achter moeten laten. Alles zit onder het roet."

Instortingsgevaar

Volgens Willem is er een kans dat het pand instort en zou het zelfs moeten worden gesloopt. De gemeente kan dit niet bevestigen. Daar moet volgens een woordvoerder eerst een bouwkundig advies voor worden uitgebracht.

De komende dagen zullen er veel werkzaamheden rondom het huis zijn, om de boel stabiel te maken. Daarover zijn de bewoners van de straat maandag via een brief geïnformeerd.

