'Intens heftig en verdrietig', zegt burgemeester Dongen over fatale brand

Een deel van het uitgebrande huis (foto: Omroep Brabant). vergroot

De mensen die betrokken zijn geweest bij de fatale brand zaterdagnacht in Dongen, hebben iets ‘heftigs’ en ‘enorm verdrietigs’ meegemaakt. Dit zegt burgemeester Marina Starmans, die al vroeg op de onheilsplek was. Ze was onder de indruk van omwonenden die direct te hulp schoten.

“Even na vijven kreeg ik het eerste telefoontje over de brand. Ik wilde er niet meteen naar toe gaan om te voorkomen dat ik anderen in de weg zou lopen. Bovendien moesten nog zaken op elkaar worden afgestemd. Rond halfzes ben ik naar de Kardinaal van Rossumstraat gereden om de mensen die in het huis woonden en anderen een hart onder de riem te steken”, vertelt Starmans, die zich twee uur lang op de hoogte liet brengen van wat de buurt is overkomen.

"Bewoners waren in shock en intens verdrietig."

"Intens verdrietig wat er in Dongen is gebeurd. Er waren zoveel emoties. Zo’n brand heeft gewoon heel veel impact. Natuurlijk op de bewoners van het huis en hun familie, maar ook op omwonenden en de hulpverleners. Ik heb gesproken met bewoners van het pand. Zij waren in shock en vroegen zich af wat er was voorgevallen en wat ze hadden kunnen of moeten doen.” “Ook heb ik gepraat met buren en overburen, met de brandweer, de politie, de GGD en de eigenaar van het pand. Je probeert elkaar zoveel mogelijk te helpen en er te zijn voor mensen die alle steun op dit moment goed kunnen gebruiken. En volgens mij werd mijn aanwezigheid wel gewaardeerd. De mensen vonden het heel fijn”, aldus de burgemeester, die veel bewondering heeft voor wat omwonenden voor elkaar hebben betekend.

“De hele buurt leefde en werkte mee."

“De hele buurt leefde en werkte mee”, aldus Starmans. Zo wist overbuurman Jan Verkooijen met een ladder een van de bewoonsters van het brandende pand van het dak te halen. Het slachtoffer werd daarna bij hem thuis opgevangen. Verder konden de bewoners van een aangrenzend pand terecht bij de buren en werden er zelfs luiers beschikbaar gesteld voor hun baby. Het gezin moest in allerijl hun net verbouwde huis verlaten. “En de winkel was toen nog niet open”, aldus Starmans. Over de oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer wilde en kon burgemeester Starmans niets vertellen. Dat was volgens haar allemaal nog in onderzoek. Ronald Blokpoel kon daar namens de brandweer evenmin iets over kwijt. Hij was blij dat aangrenzende panden ondanks de vuurzee niet in brand zijn gevlogen. Ook Blokpoel beseft dat een brand met dodelijke afloop, zoals deze zondag in Dongen, 'veel impact' heeft voor zijn manschappen. "Daar hebben we nazorg voor. We gaan een goede bak koffie drinken en dan praten we erover." In deze video doet overbuurman Jan Verkooijen zijn verhaal:

