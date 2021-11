Coronanieuws: 'coronazelftesten tegen sinterklaasweekend op voorraad'

14.16

In 25 Nederlandse ziekenhuizen, ruim een op de drie, wordt in het geheel geen planbare zorg meer verleend. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van eind vorige week, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de vorige rapportage, die vrijdag verscheen, was de planbare zorg in 12 van de 74 ziekenhuizen helemaal geannuleerd.

De grote toestroom van coronapatiënten veroorzaakt steeds meer druk op de ziekenhuiszorg. Negentien ziekenhuizen zijn niet altijd meer in staat om zogeheten kritieke planbare zorg altijd op tijd te verlenen. Dat is zorg die binnen zes weken zou moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Dat is één ziekenhuis meer dan vrijdag.