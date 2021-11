DELA zet weer koelunits neer bij uitvaartcentra om lichamen in te bewaren

Om meer lichamen van overledenen te kunnen bewaren, plaatst DELA bij vier uitvaartcentra speciale koelunits. Dit vanwege oplopende besmettings- en sterftecijfers. “Wij hadden ze liever ook niet willen neerzetten”, zegt Walter Bonte van de DELA in Eindhoven.

De units lijken op grote zeecontainers, maar dat woord gebruiken ze bij DELA liever niet. In de units kunnen de lichamen van tien mensen worden bewaard. Daar liggen de overledenen in hun kisten naast elkaar. “De kisten worden niet opgestapeld.''

De koelunits staan bij de uitvaartcentra in Eindhoven, Den Bosch en Roosendaal. Woensdag wordt een vierde geplaatst in Uden. Bij de eerdere coronagolven werden ook al extra koelcontainers geplaatst.

Volgens Bonte zien ze nu dat ongeveer een kwart van de overledenen bij DELA is gestorven aan het coronavirus. Een paar weken geleden waren er volgens hem nog amper coronadoden. “Het is triest om te zien dat we weer terug bij af zijn.”

Normaal gesproken liggen er twintig lichamen in het centrum van Bonte. Nu zijn dat er dertig. "Onze maximale capaciteit is veertig. En in de unit kunnen er nog tien, dus we kunnen vijftig overledenen bewaren.''

Hoewel de koelunit bij het uitvaarcentrum in Eindhoven al klaar staat, is hij nog niet in gebruik. “Wij zijn het grootste uitvaartcentrum binnen DELA dus wij hebben sowieso al meer plek. Andere centra zijn kleiner en moeten eerder gebruik maken van de units.”

Nu er gestart is met het zetten van de boostervaccins hoopt Bonte dat de druk wat afneemt. ''We willen ons natuurlijk niet vergelijken met de mensen die werken in de zorg, maar het is wel zwaar. Mentaal doet het toch iets met een mens.''