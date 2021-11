Meer dan drieduizend Brabanders overleden aan corona sinds begin pandemie

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Brabant 3337 mensen overleden aan het virus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zijn gemiddeld meer dan vijf mensen per dag.

Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal mensen dat aan corona is overleden nog hoger. Vooral in het begin van de coronacrisis, in maart 2020, was er sprake van oversterfte: er overleden veel meer mensen dan het CBS had verwacht.

Oversterfte bij alle leeftijden

Maar ook nu nog liggen de sterftecijfers boven de verwachte sterfte. Het CBS meldt dat de sterfte onder alle leeftijden verhoogd is. Sinds begin augustus ligt de sterfte boven de verwachting en ook bijna elke week buiten de gangbare schommelingen.

In deze grafiek is te zien hoeveel mensen er in onze provincie zijn overleden in de laatste drie jaar, dus ook in het coronavrije 2019: