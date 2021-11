Ruim 24.000 nieuwe besmettingen in een week, druk op ziekenhuizen neemt toe

Archieffoto: Eva de Schipper. vergroot

Er zijn in de afgelopen week 24.340 besmettingen geconstateerd in Brabant. Zoveel besmettingen waren er nooit eerder in zeven dagen maar het zijn er maar nét iets meer dan een week eerder. Daarmee lijkt de stijging van het aantal coronabesmettingen af te vlakken, maar het is ook te verklaren door een gebrek aan testcapaciteit. De druk op de ziekenhuizen blijft wel stijgen.

Om precies te zijn, werden er in Brabant de afgelopen week 24.340 positieve tests afgenomen. Dat is ongeveer gelijk aan een week eerder, toen waren het er 23.643. De afvlakking is in lijn met het landelijke beeld: ook daar zet de stijging deze week niet veel verder door. De weekcijfers waren in Brabant het hoogst op de volgende momenten: 24.340 op 30 november 2021 23.643 op 23 november 2021 15.325 op 16 november 2021 11.824 op 3 november 2020 11.658 op 22 december 2020 Gebrek aan testcapaciteit

In de afgelopen week zijn landelijk 155.152 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een stabilisatie. Maar het wil niet zeggen dat het werkelijke aantal besmettingen gelijk blijft, omdat de GGD'en niet veel meer mensen kunnen testen dan ze nu al doen. Het zou dus kunnen dat er meer mensen zijn die het coronavirus onder de leden hebben, maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen te vinden. Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt blijft stijgen. Er liggen dinsdag 444 patiënten in het ziekenhuis, dat zijn er meer dan vorige week. Toen lagen er nog 389 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, een stijging van ruim 14 procent.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft stijgen (bron: NAZB) vergroot

En ook landelijk blijft er een forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 januari, toen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. Doden

Ook het aantal mensen dat overlijdt, blijft stijgen. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft oplopen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 65 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van het virus was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden. In Brabant stierven in het afgelopen etmaal 13 mensen aan het coronavirus. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 367 coronapatiënten. Daarvan stierven er de afgelopen week 90 Brabantse patiënten. Het komt neer op gemiddeld 52 meldingen per dag, het hoogste niveau sinds 24 februari. In de afgelopen twee weken is het sterftecijfer ongeveer verdubbeld. R-getal

Het reproductiegetal daalde fors. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat nu op 1,05. Dat betekent dat elke honderd mensen die besmet zijn met het coronavirus, op hun beurt 105 anderen besmetten. Dat is het laagste niveau sinds eind september. Vorige week stond het nog op ongeveer 1,2. LEES OOK:

