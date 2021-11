Coronanieuws: Omikron-variant was al een week eerder in Nederland

4.40

Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Dat blijkt volgens Trouw uit eigen onderzoek van de krant, in samenwerking met onderzoekscollectief Spit. Daarvoor werden de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden.

In een gestaag en langjarig proces van vergrijzing en ontkerkelijking is de rooms-katholieke kerk in een negatieve spiraal beland. De groep gelovigen die nog met enige regelmaat naar de kerk gaat is geslonken tot zo'n 150.000, 4 procent van alle katholieken. Het kerkbezoek is ook door corona sterk afgenomen.