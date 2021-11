Naftadief moet mogelijk bijna een miljoen aan schadevergoeding betalen

Het Naftalek in Haaren vergroot

Als het aan de officier van justitie ligt, moet een 32-jarige man uit Litouwen een jaar de cel in en ruim een miljoen euro schadevergoeding betalen voor diefstal van onder andere de giftige olie nafta. Hij wordt verdacht van het illegaal aftappen van een ondergrondse pijplijn in Haaren, Bakel, Deurne, Udenhout en Beek en Donk. "Dit had heel fout af kunnen lopen", aldus de officier.

De man, die in Nuland woont, ontkende voor de rechtbank iets te maken te hebben met de zaak. Het was op 19 februari 2020 groot nieuws toen er een enorm olielek ontstond midden in een natuurgebied bij kasteel Nemerlaer in Haaren. Er bleek illegaal nafta te worden afgetapt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte de verdachte zich niet alleen hieraan schuldig, maar ook aan bodemverontreiniging. Op de rechtszitting bleek dat het ging om 3600 kuub nafta dat de natuur was ingespoten. Bovendien werden in de omgeving giftige dampen gemeten Van Haaren naar andere plekken

Tussen 2018 en begin 2021 is op vijf plekken in de provincie illegaal olie afgetapt van een ondergrondse pijplijn, die loopt van Rotterdam naar het Duitse Ruhrgebied. Door deze buis worden onder zeer hoge druk ruwe olie en olieproducten zoals diesel, benzine en kerosine vervoerd door het bedrijf de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP). De buizen liggen ongeveer een meter onder de grond.

Volgens het OM ging de verdachte steeds op dezelfde manier aan het werk. Hij kocht online bij techniekwebshops spullen om illegaal de leiding af te tappen. Zo kocht de man t-koppelingen, insteeknippels, rubberen ringen en een nanometer. "Al deze spullen zijn via verschillende webshops gekocht en op verschillende aftappunten ook aangetroffen", zegt de officier. De spullen werden bij een webshop gekocht, die alleen maar gebruikt worden door bedrijven en niet door particulieren. De verdachte ontkende de spullen te hebben gekocht. Wildcamera's, DNA en simkaarten

De rechtbank had veel vragen voor de Litouwer. Zo werden bij bijna alle aftappingen wildcamera's gevonden die gericht stonden op de aftappunten. De wildcamera's konden niet anders dan door de man geplaatst zijn, omdat zijn DNA binnenin de camera's gevonden is. Ook maakten de camera's gebruik van een simkaart die door de man was gekocht en waren zijn pingegevens te herleiden naar het opwaarderen van de prepaid simkaart. De Litouwer zegt dat hij dat steeds als een vriendendienst deed voor anderen en dat hij zelf niet wist dat de simkaarten gebruikt werden in de camera's. Hij wist niet hoe zijn DNA in de camera's terecht is gekomen. De verdachte is ook nog in verband gebracht met een pijplijnincident in Willich, net over de grens in Duitsland. Zo zou hij daar vlakbij in een hotel hebben geslapen, ten tijde van dat incident. Ook dat ontkent hij.

Ook de directeur van Rotterdam-Rijn Pijpleiding, Dick Hosman, was aanwezig op de zitting. Hij wil een schadevergoeding van zo'n 851.000 euro. Volgens Hosman is dit dan alleen nog de schade die is terug te leiden naar de Litouwer. Daarin vallen onder meer de schoonmaakkosten van de 3600 kuub nafta in Haaren en het herstel van de pijpleiding op alle verschillende punten. De totale schade die RRP heeft geleden door aftappingen is 3,7 miljoen euro in de afgelopen 6 jaar. "Het opsporen van illegale aftappingen in de pijplijn kost ons gewoon al een miljoen", zegt Hosman. Dan valt er nog niet eens wat te zeggen over de afgetapte spullen zoals benzine of nafta, wat RRP ook omzetverlies heeft gekost. Had erger kunnen aflopen

Reden genoeg voor de officier van justitie om één jaar cel tegen de man te eisen, met de aftrek van voorarrest. De man zit al honderd dagen vast. De officier zegt: "Het klinkt een beetje cliché, maar dit incident had veel erger af kunnen lopen." En ook: "Iedere tap had een niet te overziene ramp kunnen veroorzaken." Directeur Hosman knikte toen de officier dat zei. De advocaat eiste vrijspraak voor de Litouwer. Na afloop van de zaak gaf Hosman aan dat hij zich kan vinden in de eis van de officier van justitie. De rechtbank doet 14 december uitspraak. Wat is nafta?

Nafta wordt ook wel aardoliedestillaat of raffinaderijbenzine genoemd. Nafta is condens dat ontstaat bij het verwerken van ruwe olie en word onder meer gebruikt als aanstekervloeistof. In Haaren zorgde de kapotte leiding destijds voor veel problemen:

