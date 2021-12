Met een enorme berg Norit haalt waterschap medicijnresten uit rioolwater

Het klinkt super simpel: Je gooit een heel grote berg Norit in het rioolwater en je haalt er veel meer medicijnresten uit. Waterschap Aa en Maas gaat precies dat doen bij de rioolwaterzuivering bij Oijen.

“We weten dat medicijnresten in het rioolwater een probleem zijn”, vertelt Bas van de Sande van Waterschap Aa en Maas. “Maar van het water, dat wordt geloosd, wordt uiteindelijk weer drinkwater gemaakt. Dus willen we zoveel mogelijk van die medicijnresten eruit halen.”

De rioolwaterzuivering bij Oijen maakt het afvalwater van zo’n 300.000 huishoudens tussen Rosmalen en Schaijk schoon. “Wij gebruiken bacteriën om het water te zuiveren”, zegt Van de Sande uit. “Urine, ontlasting en waswater kunnen we goed verwijderen. Maar in medicijnresten uit het afvalwater halen, zijn we nog niet zo goed. Dus we kunnen wel wat hulp gebruiken.”

Tonnen actieve kool nodig

De oplossing voor het verwijderen van medicijnresten is om actieve kool bij het rioolwater te doen. Bijna iedereen kent dat wel als Norit, dat je gebruikt als je diarree hebt. Maar het stofje kan ook medicijnen uit rioolwater halen. “Actieve kool is een absorptiemiddel. De medicijnresten plakken aan dit kool. Zo krijgen we tachtig procent van de medicijnresten uit het water.”

De zuivering in Oijen is de eerste in Brabant die op deze manier medicijnresten uit het water haalt. Als het zo simpel is, vraag je je wellicht af waarom het niet vaker gebeurt. Maar er zijn ook een paar nadelen. “Het is niet goedkoop”, zegt Van de Sande. “We hebben tonnen van die actieve kool nodig.”

Niet alleen maar voordelen

Daarnaast is het nog niet zo milieuvriendelijk. Actieve kool wordt nu nog voornamelijk gemaakt van steenkool. “Maar er komen in de toekomst betere alternatieven. Vandaar dat we er nu al in investeren.”

De rioolwaterzuivering in Oijen wordt op dit moment verbouwd. Er komen dan een paar grote silo’s te staan voor de actieve kool. Over een half jaar moet het hele proces in werking zijn.