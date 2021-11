Deurbel filmde mislukte moordaanslag, zeven jaar cel

Alpay B., de man die een jaar geleden een Bredanaar meerdere keren beschoot, moet zeven jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor poging tot moord. Maar of het om een aanslag in de onderwereld ging, dat heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen.

Op zondagavond 18 oktober 2020 liep een Bredase zakenman met een boodschappentas eten naar zijn huis in de Bruno Renardstraat. Toen hij naar zijn sleutels greep, dook er plotseling een donkergeklede man op met een bivakmuts. Die schoot van dichtbij op hem. De deurbel filmde alles. Ook het geluid werd vastgelegd. Drie knallen en een korte kreet van het slachoffer dat wegrende en ook de schutter die verdween.

Schoenen

Volgens de rechtbank in Breda was er voldoende bewijs. Er waren de camerabeelden en de man (22) uit Zaandam had DNA achtergelaten op een patroonhuls. Bovendien straalde zijn mobieltje die zondagavond een zendmast in de buurt aan. Bij een huiszoeking vonden agenten dezelfde schoenen als op de beelden van de deurbelcamera te zien was.

Hoeren

B. zelf ontkende een paar weken geleden alle beschuldigingen. Hij vertelde dat hij naar de hoeren was geweest. Maar waar in Breda precies was onduidelijk en niemand heeft zijn verhaal bevestigd.

Deskundigen hebben de man onderzocht en noemen hem psychisch kwetsbaar en verstandelijk beperkt. Ze zagen kinderlijk gedrag en meeloopgedrag bij hem. De man heeft al jaren geen zinvolle dagbesteding. Daarom vroeg de advocaat om jeugdstrafrecht toe te passen. Maar de rechters vonden dat geen goed idee omdat een mislukte liquidatie geen kinderlijk gedrag is.

'Geronseld'

De officier van justitie denkt dat de verdachte is geronseld om de klus te klaren en eiste daarom 12 jaar cel, als signaal.

De rechtbank besloot een lichtere straf op te leggen. Vooral omdat het slachtoffer niet gewond raakte, de schutter geen strafblad heeft en een 'kwetsbare jongeman is die het meer dan gemiddeld zwaar heeft in de gevangenis'.

Reeks bedreigingen

Met het slachtoffer is iets bijzonders aan de hand. De Bredanaar was tussen oktober en dit voorjaar openlijk doelwit van diverse bedreigingen. Er is op hem geschoten en er werden handgranaten en andere explosieven achtergelaten bij zijn bedrijven in Breda, waaronder een autobandenhandel. Bij een bakkerij van hem werd een granaat weggelegd.

Ook zijn familie in Oudenbosch kreeg mensen aan de deur die geld eisten. Die drie mannen uit de regio Utrecht zijn opgespoord en komen later nog voor de rechter.

Conflict in onderwereld?

De officier van justitie suggereerde eerder dat het over geld ging en dat de Bredase familie kennelijk iets moet betalen. In diverse media is gesuggereerd dat het conflict speelt binnen de cocaïnemaffia.

De rechtbank keek ook naar een mogelijk motief maar kon maar weinig vinden in het dossier en weet het dus ook niet.

